Ковід-паспорти і новий міжнародний аеропорт: що прийняв Кабмін

На Кабміні 30 червня прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував відразу кілька змін, які чекають українців вже з липня. Зокрема, з 1 липня починається бета-тестування в додатку "Дія" ковідних сертифікатів, повідомляє Страна.ua.

Самі сертифікати ще на аудиті у європейській комісії, наш Кабмін чекає його результатів і дав протокольне доручення віце-прем'єр-міністру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ользі Стафанішиній активізувати аудит і прискорити підписання відповідних документів.

Тобто, вже найближчим часом є надія отримати ковідні паспорта, але, правда, тільки для тих українців, хто зміг отримати дві дози вакцини. Плюс - ще незрозуміло, як по ним можна буде їздити в Європу, яка визнає далеко не всі вакцини.

Ще одне нововведення - прямо з завтрашнього дня в Україні стартує ринок землі. Денис Шмигаль анонсував "прості і зрозумілі правила гри" для всіх учасників цього ринку, а також кредити для фермерів, в тому числі, дрібних.

З 1 липня збільшується також прожитковий мінімум, що відіб'ється на ряді виплат - по безробіттю, самотнім матерям і ін. Правда, збільшення зовсім невелике - з 2270 гривень для працездатних осіб до 2379 гривень.

Майже 30 мільярдів на воду

Кабмін погодив законопроект про державну цільову програму "Питна вода" на 2022-2026 роки.

Подібна програма в Україні вже була, вона діяла з 2011 до 2020 року, але так і не вирішила проблем з питною водою.

Останні ж досить серйозні. Як зазначено в пояснювальній записці до проекту, на сьогодні тільки 69% населення має доступ до системи централізованого водопостачань і всього 48% - до водовідведення. У 9 областях країни досі вода подається за графіком - в такому режимі нею користується майже 270 тисяч споживачів.



Також в Україні давно застаріли водопровідні та каналізаційні мережі. Свого часу їх будували з розрахунком на постійне збільшення стічних вод. Але так як промисловість працює далеко не на повну потужність, стічних вод в останні роки, навпаки, стало менше. Що привело до неефективної експлуатації мереж водовідведення, підвищених витрат електроенергії і т.п.

Ці проблеми розраховують вирішити в рамках реалізації нової держпрограми по питній воді. Вона досить обширна, і передбачає цілий список заходів, які мають покращити якість питної води в Україні і доступ громадян до централізованого водопостачання та водовідведення. Серед них, зокрема, будівництво нових і реконструкція існуючих мереж і очисних споруд, станцій доочистки питної води, створення мереж лабораторій з контролю за стічними водами і ін.

Але все це потребує чималих грошей. У фінансово-економічних розрахунках до проекту зазначено, що бюджет програми по питній воді складе майже 28,6 млрд гривень. Близько 17 млрд планується залучити з державного бюджету, більше 11,6 млрд - з місцевих бюджетів та інших джерел.

Якщо програму затвердять, вже в наступному році на її реалізацію повинні виділити близько 3,2 млрд з держбюджету і більше 2 млрд - з місцевих. Далі витрати будуть йти по наростаючій - до 6,2 млрд гривень до 2026 року.

Але чи буде забезпечено безперебійне фінансування за цією програмою, особливо з і без того дефіцитних місцевих бюджетів - поки неясно.

Великий аудит

В Україні гряде велика перевірка робіт, виконаних в рамках прикордонного співробітництва за програмою Європейського інструменту сусідства (ЄІС) з 2014 по 2020 роки.

Нагадаємо: в рамках цієї програми Україна брала участь в 4 проектах в партнерстві з Польщею, Білоруссю, Угорщиною, Словаччиною, Румунією.

Наприклад, бюджет програми "Польща-Україна-Білорусь" становив майже 176 млн євро, інші були менш витратними - на 40-70 млн євро кожна. Вони передбачали цілий комплекс заходів, від будівництва доріг у напрямку до державного кордону до розвитку інфраструктури, спільних протиепідемічних заходів, різних екологічних програм і ін.

Кабмін схвалив законопроект про Порядок організації перевірок законності і правомірності витрат за такими програмами. Перевірку проводитимуть Мінфін і Державна аудиторська служба.

Після того, як цей проект отримає статус закону, Мінфін затвердить склад робочої групи, яка займатиметься перевірками. До її складу увійдуть представники міністерства фінансів, Держаудитслужби, секретаріату Кабміну, незалежні експерти.

Підрядники, які брали участь в реалізації програми транскордонного співробітництва, який повинні будуть надати копії всіх фінансово-господарських та бухгалтерських документів, інформацію по закупкам тощо.

Перевіряючі можуть проводити моніторинг закупівель, ревізії, документальні та фактичні перевірки, звірки, опитування і т.д.

Якщо будуть виявлені факти порушень законодавства, Мінфін повинен оперативно інформувати Орган управління програми і правоохоронців.

Кабмін встановив контроль над ТЕЦ, яка раніше була в концесії у Фукса

Кабмін затвердив новий статут державного підприємства "Теплоелектроцентраль -2 Есхар".

У 2012 році її передали в концесію ТОВ "ДВ нафтогазовидобувна компанія" (крім ТЕЦ в компанію входило також шахтоуправління з видобутку і збагачення вугілля). Цю компанію пов'язують з бізнесменом, який зараз перебуває під санкціями РНБО - Павлом Фуксом.

Хоча за документами кінцевими бенефіціарами цієї компанії є громадянка України Олександра Нікітіна, прописана на Оболонських Липках у Києві та кілька офшорних фірм ( "Саунд енд Віжн хаус" з Сейшельських островів, "Ко-Інвестментс ЛТД" з Белізу і ін.).

Раніше в засновниках вважалася також Наталія Мазур, яка очолювала благодійні фонди екс-глави "Нафтогазу" Євгена Бакуліна.

На сьогоднішній день компанія має більше 85 млн гривень податкового боргу, за нею тягнеться шлейф судів. Позивачем у в одній зі справ є Міністерство енергетики, якою намагається стягнути з "Нафтовидобуваючої компанії" майже 12 млн платежів. Підготовчої засідання у цій справі призначене на 7 липня 2021 року.

ТЕЦ-2 Есхар в останні роки перебувала в сфері управління Міненерго. І справи там йдуть не кращим чином - підприємство знаходиться на етапі ліквідації, там працює ліквідаційна комісія.

Ця теплоелектроцентраль розташована біля річок Сіверський Донець і Уда в 32 кілометрах від Харкова недалеко від Чугуєва. ТЕЦ надає послуги з централізованого опалення в рамках селища міського типу Есхар.

На початку цього року Кабмін своїм розпорядженням перепідпорядкував ТЕЦ уряду, що тепер і прописано в новому статуті. Також з переліків діяльності виключено розподіл електричної енергії (залишилося виробництво електроенергії, постачання тепла, гарячої води, забір і очищення води та ін.).

Статутний капітал підприємства визначено в 31, 2 млн гривень. Також детально прописана схема ліквідації підприємства. Ліквідація може бути проведена шляхом реорганізації або власне, закриття компанії.

Нагадаємо: на даний момент Кабмін взяв на себе управління відразу декількома енергооб'єктами, в тому числі, Калуської ТЕЦ (її пов'язували з екс-міністром енергетики Насаликом), Нижньодніпровській ГЕС, "Укргідроенерго", "Енергоатомом", "Лисичанської ТЕЦ" і ін.

Масове переобладнання будівель

Кабмін затвердив Порядок обладнання будинків, будівель і споруд будь-якого призначення під потреби маломобільних груп населення. Йдеться про їх адаптації під потреби інвалідів, зокрема, обладнання пандусами для інвалідних колясок, розширеними дверними отворами і т.д.

Як зазначено в пояснювальній записці, нові будівлі, які будувалися в Україні в останні роки, в основному, відповідають таким вимогам. Але ось уже введені в експлуатацію споруди їм, як правило, не відповідають. Тому потрібні масштабні перепланування.

Новий Порядок вносить ряд змін в уже чинне законодавство. Наприклад, до постанови Кабміну №461 внесли правку, по якій можуть відмовити у видачі сертифікату про введення об'єкта в експлуатацію, якщо не дотримані стандарти по доступності для моломобільних груп населення.

Також в постанові Кабміну №466 з'явився новий пункт - про те, що всі без винятку будинки і будівлі в Україні повинні бути пристосовані під потреби маломобільних груп населення. При цьому обладнати їх спеціальними засобами можна без документів, що дають право на виконання будівельних робіт і навіть без документа про право власності або користування на земельну ділянку.

Втім, навіть таке спрощення зробить задачу масового переобладнання будівель непростою. По-перше, це гроші, яких у багатьох комунальних установах немає. По-друге, як розповідала нам аналітик з питань охорони здоров'я Асоціації міст України Світлана Осташко, далеко не всі приміщення тих же лікарень можна перепланувати, особливо, якщо вони знаходяться в будівлях - Пам'ятники архітектури.

60 мільйонів на патріотичне виховання

Кабмін затвердив нову Програму націонал-патріотичного виховання на період до 2025 року. Концепція цієї програми з'явилася ще в минулому році, але сам план конкретних заходів озвучили тільки зараз.

Програма досить обширна. Серед її головних цілей перераховано формування української громадянської ідентичності, для чого планується підвищити роль української мови, проводити просвітницьку роботу, щоб донести суть українських національних цінностей, боротьба з "постколоніальними і посттоталітарними наслідками в свідомості населення" , популяризувати культуру і сімейний цінності України та ін.

У програмі дається конкретний перелік заходів з цифрами - скільки потрібно залучити людей по кожній області. Скажімо, під різного роду акції, ігри, конкурси, олімпіади з національним колоритом в цьому році планується залучити більше 390 тисяч учасників. А на самі заходи виділять в цілому більше 6 млн гривень.

Всього до 2025 року різного роду патріотичними заході планується охопити більше 20% населення. Програму буде курирувати Міністерство спорту і молоді. Всього під неї планується виділити близько 324,2 млн гривень, у тому числі, в цьому році - близько 58,6 млн.

270 мільйонів на боротьбу з домашнім насильством

Кабмін затвердив виділення більш 274 млн гривень місцевим бюджетам в рамках субвенції на програми по боротьбі з домашнім насильством. На ці гроші планується створити мережу спеціалізованих служб підтримки людей, які постраждали від насильства.

Велика частина коштів піде на облаштування притулків, денних центрів і консультативних служб (на це передбачено направити близько 182 млн. Більш ніж на 36 млн витратять на закупівлю офісних меблів, комп'ютерів, телекомунікаційного обладнання і ін.

Всього планується відкрити 28 притулків, 29 денних центрів, 58 консультативних бригад, 40 мобільних бригад (під яких закуплять 40 авто на більш ніж 55 млн гривень, тобто, майже по 46 тисяч доларів за одиницю техніки).

Ще один міжнародний аеропорт

Житомирський аеропорт імені Корольова стає міжнародним. Кабмін затвердив розпорядження про відкриття в ньому пункту пропуску через державний кордон для пасажирського і вантажного авіасполучення. Також зазначено, що в подальшому можливе відкриття міжнародних регулярних і чартерних рейсів.

Як зазначено в пояснювальній записці, на сьогодні аеропорт Житомира може забезпечувати зліт, посадку, стоянку і обслуговування пасажирських і вантажних повітряних суден.

Житомирський аеропорт є дочірнім підприємством ТОВ "Акорд". Згідно з даними "Опендатабот", бенефіціаром також числиться Олексій Янчук. Це бізнесмен з Росії, який свого часу завів в Україну авіакомпанію Yanair. "Акорд" займався реконструкцією Житомирського аеропорту з 2014 року. У минулому році аеропорт отримав збитку більш ніж на 1,2 млн гривень