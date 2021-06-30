Введення електронного квитка в Києві знову перенесли

Введення автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм перенесли з 1 липня 2021 року на 1 січня 2023 року. Система запрацює лише через 1,5 роки, повідомляє РБК-Україна.

Відповідне розпорядження підписав голова КМДА Віталій Кличко.

Розпорядження ухвалено "з метою продовження строків проведення дослідної експлуатації" системи, яка працює в дослідній експлуатації з 2018 року.

Нагадаємо, введення електронного квитка в Києві неодноразово переносилося. Востаннє запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду перенесли з 1 липня минулого року до 1 липня 2021 року.

Відзначимо, Кабінет міністрів схвалив законопроект щодо введення в Україні електронного квитка, який буде діяти на автомобільному та міському електричному транспорті.

Законопроектом передбачається внести зміну до частини другої статті 910 Цивільного кодексу України з метою визначення електронного квитка, на ряду з паперовим квитком, підставою для укладення договору перевезення пасажира та багажу.

Автор: Олександр Білоус