Путін несе відповідальність за прірву між українцями і росіянами, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що повну відповідальність за провалля між українцями і росіянами несе президент РФ Володимир Путін, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Українці та росіяни - два різні народи. Ми могли би жити в дусі добросусідства, але у 2014 РФ напала на Україну, вбила тисячі людей і відхопила шматок території. Повну відповідальність за провалля між українцями і росіянами несе Володимир Путін, який розв'язав агресію", - написав Кулеба у Twitter у середу.
Міністр зазначив, що позиція президента України Володимира Зеленського та українського народу полягає в тому, що ніхто, крім українців, не вирішуватиме їхньої долі.
"Коли Путін заводить стару пісню про "зовнішнє управління", це означає лише одне: він мріє, щоб питання України вирішувалися в Москві. Позиція президента Володимира Зеленського і воля українського народу чітка: це наша країна, і ніхто не буде вирішувати нашу долю, крім нас самих", - наголосив він.
Кулеба зазначив, що корінні народи України - це кримські татари, кримчаки, караїми.
"Росіяни - національна меншина, права якої захищені Конституцією нарівні з іншими. Вони не можуть бути корінним народом, бо мають власну державу. Альтернативні вигадки - це класика російських маніпуляцій", - додав Кулеба.
Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що складно говорити про зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, оскільки він повністю
"віддав країну під зовнішнє управління".
За його словами,
"ключові питання життєдіяльності України вирішуються не в Києві, а у Вашингтоні, почасти в Берліні та Парижі".