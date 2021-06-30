Путін несе відповідальність за прірву між українцями і росіянами, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що повну відповідальність за провалля між українцями і росіянами несе президент РФ Володимир Путін, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Українці та росіяни - два різні народи. Ми могли би жити в дусі добросусідства, але у 2014 РФ напала на Україну, вбила тисячі людей і відхопила шматок території. Повну відповідальність за провалля між українцями і росіянами несе Володимир Путін, який розв'язав агресію", - написав Кулеба у Twitter у середу.

Міністр зазначив, що позиція президента України Володимира Зеленського та українського народу полягає в тому, що ніхто, крім українців, не вирішуватиме їхньої долі.

"Коли Путін заводить стару пісню про "зовнішнє управління", це означає лише одне: він мріє, щоб питання України вирішувалися в Москві. Позиція президента Володимира Зеленського і воля українського народу чітка: це наша країна, і ніхто не буде вирішувати нашу долю, крім нас самих", - наголосив він.

Кулеба зазначив, що корінні народи України - це кримські татари, кримчаки, караїми.

"Росіяни - національна меншина, права якої захищені Конституцією нарівні з іншими. Вони не можуть бути корінним народом, бо мають власну державу. Альтернативні вигадки - це класика російських маніпуляцій", - додав Кулеба.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що складно говорити про зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, оскільки він повністю "віддав країну під зовнішнє управління".