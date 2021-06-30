СБУ заблокувала схему привласнення майна державного "Сумихімпрому"

Служба безпеки виявила протиправну діяльність посадових осіб ПАТ "Сумихімпром", які хотіли довести держпідприємство до банкрутства і надалі привласнити його майно на користь приватних комерційних структур, повідомляє БiзнесЦензор.

"У ході розслідування задокументовані факти штучного формування керівництвом ПАТ "Сумихімпром" кредиторської заборгованості товариства через залучення під заставу його майна кредитних коштів, які в подальшому витрачалися на придбання у підконтрольних структур сировини за завищеними цінами", - йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.

Крім того, за висновками фахівців, розпочата в 2017 році процедура санації підприємства не відповідає вимогам законодавства і сприяє подальшому нарощуванню його боргів. Відзначається, що дії менеджменту призвели до формування боргів на суму понад 2 млрд грн, невиплату державі дивідендів і фактично неможливості законної приватизації підприємства.

В ході відкритого кримінального провадження за ч.5 ст. 191 ККУ правоохоронці провели обшуки за місцями здійснення господарської діяльності та проживання фігурантів, під час яких вилучили чорнову бухгалтерію та інші матеріали, що підтверджують протиправний характер їх дій.

До того ж, судові органи заарештували майновий комплекс ПАТ "Сумихімпром".

"Сумихімпром" спеціалізується на випуску двоокису титану, сірчаної кислоти, жовтих і червоних залізоокисних пігментів, складних мінеральних добрив і коагулянту для очищення води. 99,9% акцій "Сумихімпром" знаходиться в державній власності.

З початку процедури санації підприємства в 2012 році керуючим санацією боржника був призначений голова правління "Сумихімпром" Ігор Лазаковіч, колишній топ-менеджер Ostchem бізнесмена Дмитра Фірташа.