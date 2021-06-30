Porsche Cayenne Turbo GT представлений офіційно

Новинка є серійним автомобілем на основі прототипа, що побив рекорд швидкості на Нюрбургрінгу, повідомляє 24 Канал.

Porsche представляє нову високопродуктивну версію Cayenne, що стає найвище в лінійці моделі: новий Cayenne Turbo GT, ексклюзивно в кузові Coupe. Спортивний кросовер поєднує феноменальні характеристики з високою ефективністю.

4-літровий двигун твін-турбо V8 нового Cayenne Turbo GT розвиває 631 к.с. потужності – на 90 більше, ніж у Cayenne Turbo Coupe. Крутний момент також збільшується з 768 до 848 Нм. Як результат, Cayenne Turbo GT може розігнатися з місця до 98 км/год за 3,1 секунди, пройти спринт у чверть милі за 11,6 секунди та досягти максимальної швидкості у 300 км/год, що робить його найпотужнішим та найшвидшим Cayenne усіх часів.

Особливості версії Turbo GT включають істотно доведену підвіску, орієнтовану на трекову їзду, але без надмірної шкоди для комфорту в повсякденному житті на громадських дорогах. Таким чином, Turbo GT на 17 мм нижче, ніж Turbo, підвіска жорсткіша на 15%, а нові високопродуктивні шини обертаються навколо 22-дюймових коліс.

Фото: Porsche Cayenne Coupe Turbo GT / Porsche

Слідом за мотором була доопрацьована восьмишвидкісна автоматична коробка передач Tiptronic S, яка тепер має швидший час перемикання передач. Крім того, стандартна вихлопна система Sport має вихлопні труби, встановлені по центру, а її титанова конструкція, а також відсутність центрального глушника, дозволили заощадити вагу близько 8 кг.

Porsche Cayenne Turbo GT вже доступний для замовлення в офіційних дилерів, у європейських автосалонах машини з’являться у вересні цього року. Ціни в Німеччині починаються зі 196 078 євро.

Джерело: Porsche