Зірці серіалу "Вулиці розбитих ліхтарів" заборонили в'їзд до України

Російському актору та телеведучому Оскару Кучері заборонили в'їзд до України строком на три роки. Зірка "Вулиць розбитих ліхтарів" сьогодні вилітав з України рейсом "Київ - Варшава, повідомляє УНИАН.

Як повідомляється на сайті Держприкордонслужби, відповідні рішення ухвалили прикордонники у пункті пропуску "Жуляни", коли росіянин виїжджав з України.

"Росіянин 1974 року народження прибув в Україну, маючи посвідку на постійне проживання в нашій країні. Проте прикордонники встановили факти незаконного відвідування ним тимчасово окупованого Криму" , - йдеться у повідомленні.

Як повідомило джерело у правоохоронних органах, йдеться про Оскара Кучеру.

Після оформлення росіянина на виліт, прикордонники на три роки заборонили порушнику в’їзд на територію України.

Крім того, Держприкордонслужба готує лист до підрозділу Державної міграційної служби з ініціативою анулювати посвідку, яка дає громадянину РФ право на тимчасове проживання в Україні.