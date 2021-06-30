На Франківщині в річці знайшли тіло чоловіка, який потонув, рятуючи дочок

В Івано-Франківській області в річці Дністер рятувальники знайшли тіло чоловіка, який потонув, рятуючи своїх дочок. Було обстежено дно річки на площі 6,5 тис. М. Кв, повідомляє Кореспондент.

"Протягом кількох днів рятувальники проводили роботи з пошуку чоловіка, який зник у воді, рятуючи дочок - він занурився, щоб виштовхнути їх на поверхню. У перший же день було залучено сім одиниць техніки, з них два плавзасоби, 22 людини особового складу і проведено обстеження акваторії дна і русла річки Дністер", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники обстежили дно Дністра на площі 6,5 тис. м.кв. за допомогою ехолота, пристрою Кішка і квадрокоптера.

Тіло чоловіка було знайдено в середу, 30 червня, о 9:55.

Нагадаємо, трагедія сталася біля села Козин ввечері 28 червня. Батько і його три дочки, 8, 10 і 11 років, купалися в річці, коли одна з дівчаток стала тонути. Дитина вхопилася за сестру і почала тягти за собою на дно.

Батько зумів виштовхнути дівчаток на поверхню до мілини. Однак сама зник з поля зору. Рятувальники в той же день почали його пошуки.