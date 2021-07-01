"Евробляхери" зіткнулися з першими штрафами при розмитненні

В Україні власників автомобілів з іноземною реєстрацією при їх розмитненні штрафують на 34 тисячі гривень. Це стається через те, що вони користуються послугами шахраїв і надають несправжні документи, повідомляє Обозреватель.

Аферисти заманюють низькою ціною у 100 доларів за свої "послуги", і водії, які ними користуються, не можуть розмитнити свої авто та отримують санкції. Окрім грошового штрафу їх також затримують і конфісковують машину.

"Найбільша проблема – документи. Буває, що вони неправильні, там є якісь незаконні розпорядження, підроблені доручення, свідоцтва про реєстрацію. Крім того, машина повинна бути знята з обліку закордоном в умовах карантину. Очевидно, що людина сама не поїде, оскільки є обмеження. Значить, буде користуватися послугами посередників" , – сказав голова Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький.

Теоретично подати митну декларацію власник "євробляхи" може самостійно через веб-портал "Єдине Вікно". Проте за неправильне її заповнення передбачений штраф від 8500 грн за неправдиві дані.

Також розмитнення ускладнюється через обмеження щодо перетину кордону, пов’язані з пандемією коронавірусу. Виїхати до Литви і Польщі самостійно не можна і доведеться вдаватися до послуг посередників.

Їх кількість наразі обмежена, а замовлень вже набрано на місяці вперед, що також затягує процес. Крім того, нелегко знайти початкового власника автомобіля, з яким необхідно підписати договір купівлі-продажу.

Наразі точно невідомо, скільки вже оформили авто на іноземній реєстрації. Відомо, що за перший день процедуру пройшли 60 "євроблях".