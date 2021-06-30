Керівники медустанови в Києва 7 років нараховували фіктивні зарплати

Служба безпеки України викрила масштабну корупцію в "Центрі первинної медико-санітарної допомоги" одного з районів Києва. Встановлено розкрадання понад 6,3 млн грн, виділених на заробітну плату медперсоналу. Зловмисники проводили операції протягом 7 років, повідомляє БiзнесЦензор.

За матеріалами СБУ повідомлено про підозру головному лікарю, трьом його заступникам та головному бухгалтеру медичного закладу.

За даними слідства, чиновники налагодили механізм привласнення бюджетних грошей через фіктивне працевлаштування в медустанову. Для реалізації схеми вони залучили своїх знайомих, яких оформили на роботу і нараховували їм заробітну плату.

Однак фактично ці "працівники" не з'являлися на робочих місцях, а їх "зарплату" привласнювали організатори угоди.

Встановлено, що зловмисники використовували схему протягом 2013-2019 років.

Під час слідчих дій в службових приміщеннях медичного закладу, а також однієї зі столичних райдержадміністрацій, правоохоронці виявили документи з доказами протиправної діяльності.

В рамках кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.

Вирішується питання про повідомлення про підозру іншим учасникам незаконної схеми.