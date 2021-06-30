Нардепи хочуть відправляти жінок на гауптвахту

Група народних депутатів Верховної Ради з різних фракцій пропонують усунути обмеження в законодавстві, які забороняють утримувати військовослужбовців-жінок на гауптвахті та в дисциплінарному батальйоні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідний законопроект №5714 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо кримінальної та адміністративної відповідальності під час проходження військової служби у Збройних силах України та інших військових формуваннях" зареєстрований у Верховній Раді, про що повідомляється на сайті парламенту.

Депутати для дотримання законодавства з питань охорони материнства та дитинства все-таки пропонують встановити обмеження на тримання в дисциплінарному батальйоні вагітних жінок-військовослужбовців, а також на гауптвахті. Обмеження також поширюються на військовослужбовців-жінок, які мають дітей віком до семи років, як це встановлено для жінок, які відбувають арешт на гауптвахті відповідно до ст. 60 Кримінального кодексу.

Депутати, зокрема, пропонують внести зміни до Кримінального кодексу, Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінально-виконавчого кодексу.

Як наголошується у пояснювальній записці до документа, ціль законопроекту - забезпечити рівні права і можливості жінок та чоловіків на військову службу, зокрема, в контексті притягенння їх до адміністративної та кримінальної відповідальності.