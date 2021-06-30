SkyUp запускає рейси з Одеси в Салоніки

Український лоукостер SkyUp розширює польотну програму до Туреччини. Зокрема, авіакомпанія запускає рейс з Одеси в грецьке місто Салоніки, повідомляє РБК-Украина.

Політ за маршрутом Одеса-Салоніки-Одеса буде виконуватися один раз на тиждень: по вівторках.

Нагадаємо, раніше SkyUp анонсувала відкриття нових авіарейсів до дев'яти країн Європи та Близького Сходу. Запуск перельотів запланований на літній період 2021 року.

Крім того, авіакомпанія SkyUp запустила рейси з Києва, Запоріжжя, Львова, Одеси та Харкова до Тбілісі і Батумі. Вони будуть здійснюватися три рази на тиждень.