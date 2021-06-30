Голова СКМ натякнув на можливий продаж "Укртелекому"

Голова СКМ Ріната Ахметова Олег Попов натякнув на можливий продаж "Укртелекому" - за його словами, потенційно телекомунікації можуть бути першим напрямком, з якого вийде група, повідомляє Экономическая правда.

"Наша група дуже ретельно розбирається в потенціалі. Якщо взяти телекомунікації, то там був колись потенціал, він і зараз є, але чи влаштовує цей потенціал наш апетит, я не впевнений.

Тому, може бути, потенційно телекомунікації будуть першими на вихід, але остаточного рішення ще немає", - відповів Попов на питання, які із напрямків СКМ вважає малоперспективними і має намір вийти з них.

Зазначимо, що у телекомунікаційний бізнес СКМ входять "Укртелеком" і група "Фарлеп-оптима телеком" (бренд Vega).