Кухар з Іраку впав у величезний чан з курячим бульйоном і зварився

В Іраку кухар загинув через те, що впав у величезний чан з курячим бульйоном і отримав опіки третього ступеня на 70 відсотках тіла, повідомляє УНИАН.

25-річний Ісса Ісмаїл готував страви для різних заходів. В останні два роки він працював у двох банкетних залах на постійній основі і отримував 2,5 тисячі іракських динарів на день.

15 червня Ісса готував страви для весільної вечірки в місті Заху, провінція Дахук. У святковому меню був курячий суп, який він варив у величезному чані. У процесі приготування чоловік послизнувся і впав у киплячий бульйон.

Ісмаїла терміново доставили в одну з лікарень Дахука. Кухар отримав опіки третього ступеня на 70 відсотках тіла. 21 червня чоловік помер.