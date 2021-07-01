Топ-5 найдешевших електромобілів на ринку в 2021 році

Ціни на електричні автомобілі знижуються щороку. Хоча вони дорожчі за бензинові машини, є декілька моделей, ціни на які не дуже високі, повідомляє Обозреватель.

Також з електромобілями менше коштів витрачається на технічне обслуговування, тому з часом володіння ними виправдовує себе. Сайт HotCars﻿ зібрав список із найдешевших електрокарів, які зараз є на ринку.

SEAT e-Mii Electric 2020 року (від 26 941 доларів США)

SEAT e-Mii Electric заряджається до 80% за чотири години. Джерело: Motor1

SEAT eMii Electric 2020 року – це компактний автомобіль, розроблений переважно для міської їзди. Він працює від акумулятора на 36,8 кВт-год та має запас ходу 260 км, що значно більше, ніж у його найближчого конкурента Volkswagen e-up.

Акумулятор в нього заряджається до 80% ємності приблизно за чотири години, а ще він має швидку зарядку. Ще цікавою "фішкою" є телефонний додаток, яким можна дистанційно керувати світлом та замками автомобіля.

Mini Cooper SE 2020 року (від 30 750 доларів США)

Mini Cooper SE – дуже приємний у керуванні електрока. Джерело: Motor1

Якщо ви шукаєте зручний недорогий електричний транспортний засіб для пересування по місту, варто зупинитися на Mini Cooper SE 2020 року. Незважаючи на те, що він має скромний акумулятор потужністю 32,6 кВт-год, якого достатнього всього на 177 км пробігу, за його кермом ви будете отримувати задоволення.

Салон досить зручний, має підігрів сидінь та гарну інформаційно-розважальну систему. Функції безпеки, такі як попередження про фронтове зіткнення та автоматичні системи екстреного гальмування, забезпечують безпеку.

Nissan Leaf 2019 року (від 30 885 доларів США)

Nissan Leaf може проїхати 241 км на одному заряді. Джерело: Motor1

У продуктивності Nissan Leaf 2019 року явно відстає від Tesla Model 3 та Chevrolet Bolt EV, але це компенсується в інших сферах. Акумулятор потужністю 40 кВт-год з електричним двигуном потужністю 110 кВт дозволяє проїхати на одному заряді 241 км. Це означає, що слід уникати автомагістралей, які не мають точок зарядки.

Проте він має просторий салон, в якому зручно вміщується п’ять людей, і в нього достатньо місця для вантажів. Nissan Leaf 2019 року – це не поганий спосіб витратити свої гроші.

Nissan Leaf 2020 року (від 31 600 доларів США)

Nissan Leaf – ідеальне авто для сім'ї. Джерело: Nissan

Інтер’єр Leaf 2020 року не такий вражаючий, як у конкурентів, але він оснащений 7-дюймовим інформаційно-розважальним сенсорним екраном. Хетчбек живиться від акумулятора потужністю 40 кВт-год.

У його просторому салоні також можуть зручно розташуватися п’ять людей, що робить його гарним варіантом для родини. Крім того, він виділяється завдяки технологічно вдосконаленому набору функцій безпеки.

Volkswagen e-Golf Electric 2019 року (від 31 895 доларів США)

Volkswagen e-Golf Electric – це просторий та безпечний електрокар. Джерело: Car And Driver

Цей електрокар не має великої дальності пробігу, але у нього добре співвідношення ціни та якості. У ньому можуть комфортно їхати п’ять пасажирів, що також його робить ідеальним для сімей. Доступний простір для вантажу невеликий, але його можна значно збільшити, склавши задні сидіння.

Також пропонуються такі функції безпеки, як контроль стійкості, контроль тяги, система ABS на чотирьох колесах, попередження про сліпу зону тощо.