Наглядова рада Нафтогазу відклала питання відсторонення Вітренко

Питання про можливе усунення Юрія Вітренка з посади голови правління НАК "Нафтогаз України" розглянуть на одному з наступних засідань наглядової ради компанії, повідомляє UBR.

Незважаючи на те, що глава наглядової ради Клер Споттісвуд скликала позачергове засідання саме з цієї ситуації, це питання перенесли. Таке рішення рада прийняла за підсумками засідання 24-25 червня. Про це йдеться в заяві незалежних його членів.

У ньому також наголошується, що наглядова рада виступає за колегіальний підхід до управління компанією. Відповідно до статуту, рішення приймаються більшістю голосів членів правління, і основні питання повинні виноситися на розгляд наглядовій раді.

Скандал навколо Вітренко розгорівся 15 червня, коли глава Нацагентства з попередження корупції Олександр Новіков вніс припис Кабміну. Він зажадав скасувати рішення про призначення Вітренко, назвавши його незаконним.

Глава "Нафтогазу" у відповідь звинуватив Новікова в "вибірковому правосудді" і "упередженому ставленні", а також пообіцяв оскаржити припис НАПКА в суді.

На наступний день Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, який оскаржив вимогу НАПКА. А 18 червня суд призупинив дію розпорядження Нацагентства до винесення рішення.