Названа країна, що не зафіксувала жодного випадку коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) назвала країну, в якій не зафіксували жодного випадку зараження вірусом SARS-CoV-2, - нею виявилася Північна Корея, повідомляє Лента.Ру.

За даними ВООЗ, уряд КНДР не повідомляло їх ні про один серйозний інцидент. Інформацію, яка була відома про захворюваність в країні, надали ЗМІ.