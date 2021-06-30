Названа країна, що не зафіксувала жодного випадку коронавірусу
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) назвала країну, в якій не зафіксували жодного випадку зараження вірусом SARS-CoV-2, - нею виявилася Північна Корея, повідомляє Лента.Ру.
За даними ВООЗ, уряд КНДР не повідомляло їх ні про один серйозний інцидент. Інформацію, яка була відома про захворюваність в країні, надали ЗМІ.
"ВООЗ невідомо ні про одне повідомлення про серйозні інциденти, пов'язані з ослабленням протиепідемічних заходів, крім тих, якими поділилися ЗМІ. Згідно з останньої оновленої інформації про COVID-19, наданої ВООЗ урядом (станом на 24 червня), в КНДР досі не зареєстровано жодного випадку захворювання COVID-19 ", - повідомили в прес-службі організації.