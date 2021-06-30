Конфлікт на Донбасі: Зеленський розраховує на підтримку Папи Римського

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з Папою Римським Франциском обговорив ситуацію на Донбасі та висловив сподівання на співпрацю у врегулюванні конфлікту, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми розраховуємо на взаємодію зі Святим Престолом та вашу підтримку у привнесенні миру на Донбас. Підтримка світової спільноти й духовних лідерів є вкрай важливою", - заявив Зеленський, повідомляє прес-служба президента.

Президент також поновив запрошення Папі Франциску відвідати Україну.