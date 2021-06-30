Apple відкрила офіційний офіс в Україні – Федоров

Компанія Apple 30 червня відкрила офіційний офіс в Україні - компанія планує самостійно ввозити техніку в Україну та контролювати магазини офіційних дилерів, які надають послуги компанії в Україні, повідомляє Экономическая правда.

Про це повідомив у Facebook міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Сьогодні Apple відкрила офіційний офіс в Україні. А тільки вчора в компанії з’явилась підтримка українською. Такі новини свідчать про високий рівень довіри до України, які посилюють наш імідж і приваблюють нові інвестиції.

Apple планує самостійно ввозити техніку в Україну та контролювати магазини офіційних дилерів, які надають послуги компанії в Україні", - написав Федоров.

"Вже більше року ми з командою в тісній співпраці з Apple як з європейським, так і з американським офісом. Разом плануємо запускати нові послуги Apple для українських користувачів.