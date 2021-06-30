Російські хакери атакували "з помсти" інфраструктуру Німеччини

Російські хакери з групи Fancy Bear здійснили масштабну кібератаку на банківський сектор і критичну інфраструктуру Німеччини.

За словами видання Bild, яке посилається на джерела в західних спецслужбах, атака сталася днями. Федеральне відомство з безпеки інформаційної техніки ФРН підтвердило цей факт.

У скоєнні атаки підозрюють хакерську групу Fancy Bear, яка імовірно працює на російські спецслужби.

Джерела стверджують, що атака є помстою за санкційну політику щодо Росії.

Крім того, повідомляється, що кіберзлочинці таким чином намагалися запобігти жорстким санкціям проти режиму Олександра Лукашенка.