Кім Чен Ин заявив про звільнення топ-чиновників через "серйозний інцидент"

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що «серйозний інцидент» поставив під загрозу зусилля КНДР щодо запобігання коронавірусу у країні та звільнив кількох топ-чиновників. Офіційно ж Північна Корея не підтвердила жодного випадку COVID-19 у країні, повідомляє УНИАН.

Під час засідання Політбюро владної Трудової партії Північної Кореї диктатор засудив посадовців за нехтування своїми обов'язками щодо боротьби з COVID-19.

Він заявив, що чиновники спричинили «серйозний інцидент, який створює величезну кризу для безпеки нації та її народу».

Відомо, що звільнені були декілька членів політбюро, секретарі центрального комітету та чиновники кількох державних установ. Однак у KCNA не уточнили, чи були вони пов’язані з «нехтуванням своїми обов'язками», про які казав Кім Чен Ин.