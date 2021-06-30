Син Шуфрича має намір придбати частину акцій Київського річпорту

Син народного депутата Нестора Шуфрича (ОПЗЖ) Олександр має намір придбати частину акцій ПАТ "Київський річковий порт, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з повідомленням ПАТ у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, Олександр Шуфрич має намір придбати 10 млн 824 тис. 055 простих іменних акцій товариства, що становить близько 22% їх загальної кількості.

За даними НКЦПФР, власниками акцій ПАТ "Київський річковий порт" станом на перший квартал 2021 року є ТОВ "Денді-Інвест" (24%), ТОВ "Сучасне партнерство" (22,5%), ТОВ "Сант Гален Холдинг" (25%), Climardon Holding Ltd (Кіпр, 15,3%), Foloux Consulting Limited (Кіпр, 6,5%).

Згідно з річним звітом ПАТ "Київський річковий порт", його чистий прибуток за підсумками 2019-20 років склав 64 млн грн, активи - 17,6 млн грн.