Син Шуфрича має намір придбати частину акцій Київського річпорту

Син Шуфрича має намір придбати частину акцій Київського річпорту

Син народного депутата Нестора Шуфрича (ОПЗЖ) Олександр має намір придбати частину акцій ПАТ "Київський річковий порт, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з повідомленням ПАТ у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, Олександр Шуфрич має намір придбати 10 млн 824 тис. 055 простих іменних акцій товариства, що становить близько 22% їх загальної кількості.

За даними НКЦПФР, власниками акцій ПАТ "Київський річковий порт" станом на перший квартал 2021 року є ТОВ "Денді-Інвест" (24%), ТОВ "Сучасне партнерство" (22,5%), ТОВ "Сант Гален Холдинг" (25%), Climardon Holding Ltd (Кіпр, 15,3%), Foloux Consulting Limited (Кіпр, 6,5%).

Згідно з річним звітом ПАТ "Київський річковий порт", його чистий прибуток за підсумками 2019-20 років склав 64 млн грн, активи - 17,6 млн грн.

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