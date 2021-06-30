Що очікується на валютному ринку в четвер

Останній день місяця ознаменувався зростанням котирувань долара на міжбанківському валютному ринку. Відразу кілька факторів зіграли сьогодні проти гривні.

Перш за все, експорт, якому напередодні виплатили велику суму компенсації ПДВ, припинив продажу. Не з'явилися сьогодні і нерезиденти, участь яких у вчорашньому аукціоні Міністерства фінансів з розміщення ОВДП була більш ніж скромною. Після кількох днів перевищення пропозиції над попитом створилася абсолютно протилежна ситуація, на яку миттєво відреагували спекулянти. Вони оперативно відкупили продану раніше за вищими цінами валюту, а потім почали грати на підвищення. Після обіду на ринку з'явилися заявки від самих банків, які вирівнювали валютну позицію, щоб укластися в вимоги нормативів НБУ. Вимушені купувати по будь-якій ціні, вони своїми заявками лише зіграли на руку спекулянтам, які розігнали котирування до 27,28 гривень на покупку і 27,33 гривень на продажу.

Закрили торги середовища на 10 копійок на купівлі і на 14,1 копійок на продажу вище, ніж у вівторок.

Хід торгів

Стартові котирування - 27,16 / 27,25 (купівля / продаж).

Торги середовища відкрилися вузько як для кінця місяця: спред на старті склав 9 копійок. Досвідчені учасники торгів заздалегідь прорахували, як буде розвиватися ситуація, і відразу кинулися в бій: о 9:40 хтось одним махом купив 5 млн доларів за 27,18 - так почалися сьогоднішні торги. Дешеві угоди - за цінами нижче 27,20 гривень - йшли буквально півгодини; при цьому всі дешеві пропозиції тут же розкуповувалися. Продавці зрозуміли, що тренд змінився, і почали піднімати цінники. До кінця обідньої перерви клієнтські операції йшли в діапазоні 27,22-27,25 гривень, але після обіду на ринок почали виходити зі своїми власними покупками і продажами банки. Тут почалося справжнє протистояння: одним обов'язково треба було купити, а інші не погоджувалися поступатися. В результаті котирування піднялися до 27,28 на покупку і 27,33 на продажу. В районі денних максимумів і завершилися непрості торги середовища.

Котирування закриття - 27,27 / 27,32 (купівля / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні був нижче на 95 млн у порівнянні з вівторком і склав 155,9 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 27,2158 гривень.

Офіційний курс долара на 1 липня встановлено на позначці 27,2275 гривень за долар, зростання на 5,12 копійок.

Офіційний курс євро на 1 липня встановлено на позначці 32,3463 гривні за євро, зростання на 4,45 копійки.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:30 - 1,1847. Сьогодні євро з 1,1908 опустився до 1,1847 долара на тлі загального зміцнення американського долара після публікації попередніх даних про зайнятість у несільськогосподарському секторі від ADP.

Російський рубль протягом дня продовжив зниження по відношенню до американського долара, і навіть відновлення росту світових цін на нафту не змогло стати цьому на заваді. До вечора він опустився до 73,20 рублів за долар і станом на 19:30 торгується у вузькому діапазоні 73,11-73,18 рублів за долар. У Києві готівковий рубль сьогодні продавали за ціною від 3,71 до 3,75 гривень за 10 рублів, причому пропозицій по 3,71-3,72 гривні було набагато більше, ніж вчора.

Що очікується на валютному ринку в четвер

Початок нового місяця завжди означає зростання попиту на іноземну валюту. Покупки нерезидентів для виведення чергової порції дивідендів і імпортерів за новими контрактами традиційно збігаються за часом зі зниженням пропозиції валюти від експортерів, яким вже виплатили компенсацію ПДВ, і вони не так гостро потребують зворотному гривні. Якщо врахувати, що в останній день місяця котирування пішли вгору, фактор інерційного руху також може мати місце.

Залишається лише сподіватися, що зростання котирувань зацікавить великих продавців валюти, таких як «Укравтодор» або «Нафтогаз України», і вони не захочуть втрачати можливість вигідно продати валюту. В цьому випадку завтра ми побачимо гальмування зростання, хоча воно буде вже явно вище рівня 27,30 гривень.

Готівковий долар до вечора середи подорожчав до 27,22-27,24 гривень: за такою ціною його продавали не тільки в Києві, а й інших великих містах країни. Зростання готівкового «американця» хоч і відстає від безготівкового долара, але реакція все одно є. Завтра масла в вогонь подольют комерційні банки, які почнуть піднімати цінники в своїх обмінниках, так що процес продовжиться.

Трохи більше пощастить тим, кому знадобиться купувати готівковий євро. Зниження на FOREX компенсує зростання готівкового долара. Два фактори практично врівноважили один одного, тому євро продовжує триматися приблизно на одному рівні. І сьогодні ввечері, і завтра вранці знайти євро по 32,41-32,45 гривні в столиці не складе труднощів.

Що стосується російського рубля, він знову рухається синхронно з гривнею, а саме падає. Тому завтрашні ціни на готівковий рубль залишаться на колишньому рівні в районі 3,71-3,75 гривні за 10 рублів.