На Луганщині викрили "кримінального авторитета" зі списку РНБО

Оперативники Национальной полиции Украины в Луганской области в ходе отработки оперативной информации разоблачили трех граждан Грузии, один из которых является "криминальным авторитетом", внесенным в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"В ходе проверки установлено, что мужчина находится в санкционном списке согласно приложению №1 к решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

На данный момент сотрудники полиции совместно с Государственной миграционной службой решают вопрос о принудительном возвращении граждан Грузии на родину.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заместитель директора департамента коммуникаций МВД Ярослав Тракало уточнил, что вопрос выдворения подозреваемого в уголовном правонарушении будет определять суд.

"Если человек будет признан виновным, сначала он должен понести наказание, после чего будет выдворен за пределы государства в страну происхождения", - сказал Тракало.

Как сообщил агентству источник в правоохранительных органах, речь идет о Руслане Аскерове, который является подсудимым по делу, рассматриваемому Октябрьским судом Мариуполя.