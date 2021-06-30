Ураган з потужною зливою та градом знову накрив Львів

Львів знову накрила негода з сильною зливою, ураганним вітром і великим градом - стихія 30 червня розгулялася всього через п'ять днів після минулої бурі, яка тоді наробила чимало біди у місті, повідомляє РБК-Украина.

Жителі Львова зняли бурхливу негоду на відео і фото, після чого кадри опублікували в мережі.

Зазначається, що нинішні пориви навіть сильніші, ніж у бурю 25-го, а до потужного вітру також додався град чималих розмірів.

При цьому шквали навіть зривають не тільки гілки дерев, а й конструкції та навіть дах.

Так, на трансформаторній підстанції на вул. Калнишевського зірвало перекриття, і виникла загроза аварії через сильні потоки води з неба.

Так, місцеві жителі скаржаться на проблеми зі світлом і зв'язком в результаті бурі, повідомляють про знеструмлення вулиць, побиті гілками авто.

А в мережі з сарказмом зазначають, що в деяких районах сьогодні навіть утворився "водоспад".

Злива залила кілька районів міста, стоки не можуть впоратися з такою кількістю опадів, і вже підтопило вулиці та площі. Автомобілістам знову доводиться "плавати", а пішоходи ховаються від негоди в будівлях, намагаючись перечекати буйство стихії.

Повідомляється, що небо у Львові перед тим, як полив сильна злива, досить швидко стало нагадувати осіннє море, і незабаром хмари геть заволокли, і стало заливати

Зазначимо, що за даними ДСНС України, 1 червня на більшій частині території країни спостерігатимуться дощі з грозою і градом, а також сильний вітер з поривами до 20 м/с.

Автор: Володимир Костирін