Обвалення будинку в Маямі: число жертв зросло

Кількість жертв обвалення багатоповерхового житлового будинку в Маямі (штат Флорида, США) зросла до 16 осіб, повідомляє Деловая столица.

Про це повідомила мер округу Майамі-Дейд Даніелла-Лівайн Кава.

"Ми змогли дістати з-під завалів тіла ще чотирьох жертв. Загальна кількість загиблих зросла до 16" , — сказала вона.

За словами мера, досі залишається невідомою доля 147 осіб, які могли перебувати в будинку.

Нагадаємо, в ніч на 24 червня в Майамі (США) в містечку Серфсайд на Коллінз-авеню обвалився 12-поверховий будинок з більш ніж 100 квартирами. Спочатку повідомлялося, що в результаті обвалення будівлі загинули як мінімум три людини, ще близько 100 вважаються зниклими без вести. На місці обвалення будинку розповсюджувалася пожежа.