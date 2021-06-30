Укрпошта вводить спрощений режим доставки посилок в Євросоюз

Починаючи з четверга, 1 липня, українські підприємці отримують спрощений режим доставки посилок в країни Європейського Союзу. Нові правила стосуються насамперед оподаткування товарів, що відправляються в посилках для фізичних осіб, повідомляє Страна.ua.

У повідомленні прес-служба Укрпошти йдеться, що тепер ключові торгові платформи світу можуть виступати податковим агентом продавців, в тому числі і продавців з України. Завдяки цьому для останніх істотно спроститься процедура оформлення відправлень до країн ЄС і за умови правильного оформлення відправлення і істотно скоротиться час проходження митного контролю.

В Укрпошті розповіли, що ключові маркетплейси, такі як Etsy, eBay, Wish, Amazon і інші, будуть самостійно нараховувати ПДВ на проданий товар, який відправляється в Європу, і безпосередньо розраховуватися з податковими органами країн доставки.

Для українських підприємців це означає, що всі посилки в напрямку Європи з товарами вартістю до 150 євро, які пройдуть правильне оформлення в особистому кабінеті Укрпошти, будуть максимально оперативно доставлятися і автоматично проходити митницю. Таким чином розмитнення посилки, оформленої за новими правилами, займе кілька секунд. Раніше митне оформлення посилок могло займати від одного дня до тижня залежно від завантаженості інспекторів митниці.

Щоб правильно оформити відправлення в особистому кабінеті Укрпошти згідно з новими правилами потрібно:

в митній декларації поштового зразка в особистому кабінеті Укрпошти ввести податковий код торгової платформи (номер з 12 цифр, який присвоюється після здійснення покупки), вказавши "Sold on _____- marketplace. VAT has been paid. IOSS number: ____" в Особистому кабінеті в поле "Інформація для митниць країн ЄС".

ввести код товару, який відповідає міжнародній базі товарних кодів (коди товарів можна знайти у відкритому доступі в інтернеті)

вказати валюту (євро) і країну походження (для товарів вироблених в Україні вказати України)