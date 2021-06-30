В Уганді сотні людей "прищепили" підробленою вакциною від COVID-19

В Уганді щонайменше 800 осіб "прищепили" підробленою вакциною проти коронавірусу COVID-19, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Вміст етикеток цієї вакцини, як підозрюють, було або звідкись вкрадено, або підроблено", - цитує видання Daily Monitor главу урядового управління з охорони здоров'я Валлен Намару.

За словами Намари, вакцинація підробленим препаратом проходила з 15 травня по 17 червня. Лікар, який проводив вакцинацію, знаходиться в бігах, дві медсестри заарештовані.

"Практично всі вакцини проти COVID-19 мають обсяг 5 мл, але ця вакцина більше, а кришка ампули настільки загартована, що виглядає як підроблена", - наголосила Намара.

Зазначається, що шахраї можуть використовувати воду, яку було розлито в ампули.