Нелегальні перевізники до Криму почали отримувати вироки

Ділків, котрі заробляли на незаконних перевезеннях людей через КПВВ на адміністративній межі з окупованим Кримом, почали притягувати до Кримінальної відповідальності. Слухання однієї з перших таких справ завершилися у Херсонському міському суді, повідомляє Новый день.

На лаву підсудних тут сіли робітник приватного підприємства з Запоріжжя та його спільник – водій тамтешньої станції «швидкої допомоги». У вільний від основної роботи час вони організували нелегальну доставку пасажирів у Росію через Крим. Причому особливо не хитрували: біля залізничного вокзалу Запоріжжя водій «швидкої» із напарником на приватному мікроавтобусі «Рено Трафік» підібрали чотирьох бажаючих потрапити у російський Краснодар. Довезли їх до КПВВ «Чаплинка», де пасажири вийшли з мікроавтобусу, й перетнули контрольний пункт в’їзду-виїзду на своїх ногах. «Рено» проїхав за ними. За лінією розмежування люди знову сіли до салону мікроавтобусу, й він повіз їх Кримом, а далі через Керченський міст – у кінцеву точку маршруту.

Потім перевізники взяли двох пасажирів у зворотній шлях, і повернулися додому. Де їх уже з нетерпінням чекали «компетентні органи», адже такі мандрівки – не лише пасажирські перевезення без ліцензії, що карається адміністративним штрафом, а ще й незаконне переправлення груп людей через державний кордон за попереднім зговором. За яке передбачена відповідальність по частині другій статті 332 Кримінального Кодексу України.

Обом перевізникам-нелегалам суд присудив по п’ять років позбавлення волі із дворічним випробувальним терміном.