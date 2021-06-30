Зеленський схвалив підвищення пенсій чорнобильцям

Президент Володимир Зеленський підписав закон про підвищення пенсій по інвалідності у зв'язку з травмою або хворобою, а також пенсій у зв'язку з втратою годувальника внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби глави держави.

Відповідно до закону, розмір відповідних пенсій по першій групі інвалідності не може бути нижче за 6000 грн, по другій групі інвалідності — 4800 грн, по третій групі інвалідності та дітям-інвалідам — 3700 грн.

Також введена державна адресна пенсійна допомога учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, особам, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, у ядерних випробуваннях, навчаннях з ядерною зброєю і в результаті стали інвалідами.

Закон вступає в силу з 1 січня 2022 року, за винятком положень щодо мінімального розміру пенсії по інвалідності внаслідок травми або хвороби і пенсії у зв'язку з втратою годувальника в зв'язку з Чорнобильською катастрофою і введенням державної цільової адресної допомоги до пенсії з 1 липня 2021 року.