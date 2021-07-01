Volvo презентувла електричний кросовер Concept Recharge

Шведська компанія Volvo презентувала оригінальний Concept Recharge, що демонструє напрям розвитку електромобілів нового покоління. Автомобіль представляє нову платформу та дизайн, повідомляє Обозреватель.

Про це пише прес-служба﻿ компанії. В межах стратегії електрифікації компанія Volvo планує до 2030 року повністю перейти на випуск електромобілів. Нова генерація машин буде використовувати модульну платформу з великим тяговим акумулятором. Постачальником АКБ стане шведська компанія Northvolt.

Серед особливостей машини – велика колісна база, короткі звіси і майже вертикальна задня панель кузова. Джерело: Volvo

Першою моделлю, яка отримає нову платформу, стане флагманський кросовер Volvo XC90 третього покоління, який дебютує у 2022 році. Свого роду прообразом новинки став Concept Recharge. Вигляд концепту створено командою дизайнерів під керівництвом нового шеф-дизайнера Робіна Пейджа.

Вигляд концепту створено командою дизайнерів під керівництвом нового шеф-дизайнера Робіна Пейджа. Джерело: Volvo

Серед особливостей машини – велика колісна база, короткі звіси та майже вертикальна задня панель кузова з характерними вертикальними ліхтарями у верхній частині задніх стійок. Мінімалістський дизайн передньої частини кузова підкреслюють фари у вигляді "молота Тора" та пласка панель замість звичного облицювання радіатора, прикрашена логотипом зі світлодіодним підсвічуванням.

Доступ у просторий салон із плоскою підлогою забезпечують розсувні двері. Джерело: Volvo

Лаконічний інтер'єр виконаний у скандинавському стилі. Доступ у просторий салон із плоскою підлогою забезпечують розсувні двері. Центральне місце на передній панелі займає 15-дюймовий дисплей інфорозважальної системи з операційною системою Android Automotive.

Центральне місце на передній панелі займає 15-дюймовий дисплей інфорозважальної системи з операційною системою Android Automotive. Джерело: Volvo

Пастельні тони оздоблення, білі індивідуальні крісла, а також великий панорамний дах створюють приємну розслаблювальну атмосферу.

Пастельні тони оздоблення, білі індивідуальні крісла, а також великий панорамний дах створюють приємну розслаблюючу атмосферу. Джерело: Volvo

Жодних технічних даних про новинку компанія не повідомляє. За попередньою інформацією, велика тягова батарея дозволить подолати без зупинки близько 800-1000 км. За безпеку відповідатиме комплекс систем, що використовують для своєї роботи численні сенсори, радари та найсучасніший лідар від компанії Luminar.