"Укзалізниця" попередила про можливі затримки поїздів
У зв'язку з погіршенням погодних умов в Україні можлива затримка поїздів. Деякі склади вже вирушили з вокзалів із запізненням, повідомляє РБК-Украина.
Про це повідомила прес-служба "Укрзалізниці".
"У зв'язку зі складними погодними умовами можливі затримки поїздів", - зазначив перевізник.
Сьогодні із затримкою вирушили наступні поїзди:
- №830 Львів - Ужгород (затримка склала одну годину)
- №18 Ужгород - Харків (затримка склала 01: 56);
- № 749 Київ - Івано-Франківськ (затримка склала 01:37);
- № 134 Миколаїв - Рахів (затримка склала одну годину)
- №150 Ворохта - Полтава (затримка склала 01:33)..
Автор: Дмитрий Кузнецов