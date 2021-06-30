"Укзалізниця" попередила про можливі затримки поїздів

"Укзалізниця" попередила про можливі затримки поїздів

У зв'язку з погіршенням погодних умов в Україні можлива затримка поїздів. Деякі склади вже вирушили з вокзалів із запізненням, повідомляє РБК-Украина.

Про це повідомила прес-служба "Укрзалізниці".

"У зв'язку зі складними погодними умовами можливі затримки поїздів", - зазначив перевізник.

Сьогодні із затримкою вирушили наступні поїзди:

  • №830 Львів - Ужгород (затримка склала одну годину)
  • №18 Ужгород - Харків (затримка склала 01: 56);
  • № 749 Київ - Івано-Франківськ (затримка склала 01:37);
  • № 134 Миколаїв - Рахів (затримка склала одну годину)
  • №150 Ворохта - Полтава (затримка склала 01:33)..

Автор: Дмитрий Кузнецов

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