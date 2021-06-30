"Укзалізниця" попередила про можливі затримки поїздів

У зв'язку з погіршенням погодних умов в Україні можлива затримка поїздів. Деякі склади вже вирушили з вокзалів із запізненням, повідомляє РБК-Украина.

Про це повідомила прес-служба "Укрзалізниці".

"У зв'язку зі складними погодними умовами можливі затримки поїздів" , - зазначив перевізник.

Сьогодні із затримкою вирушили наступні поїзди:

№830 Львів - Ужгород (затримка склала одну годину)

№18 Ужгород - Харків (затримка склала 01: 56);

№ 749 Київ - Івано-Франківськ (затримка склала 01:37);

№ 134 Миколаїв - Рахів (затримка склала одну годину)

№150 Ворохта - Полтава (затримка склала 01:33)..

Автор: Дмитрий Кузнецов