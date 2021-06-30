У Києві змія втекла від господарів і заповзла в автомобіль таксі

У Києві змія (маїсовий полоз) втекла з погано закритого тераріуму у квартирі, а потім злізла по дереву з висоти четвертого поверху. Покинувши будинок, вона проповзла по вулиці велику відстань і залізла в автомобіль таксі "Bolt". Вона виявилася в щілині між бензобаком і днищем машини, повідомляє РБК-Украина.

фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Інцидент стався ще 26 червня в столичному районі Виноградар. Шлях змії її господарям вдалося відстежити за допомогою камер спостереження.

Щоб дістати змію з машини, рятувальникам довелося розбирати машину, а саме знімати бензобак. Після того як його зняли, змію успішно дістали і віддали назад господарям.

фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Цікаво, що жителі Києва пообіцяли, що будуть намагатися краще стежити за рептилією, щоб вона більше не втекла з дому.

фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

Автор: Роман Мирончук