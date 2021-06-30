У Раді підтримали легалізацію медичного канабісу

У Раді підтримали легалізацію медичного канабісу

Комітет Верховної Ради з питань здоровʼя нації, медичної допомоги та медичного страхування схвалив прийняття законопроєкту № 5596 про регулювання обороту конопель в медичних цілях, повідомляє Ділова столиця.

Одна з авторів законопроєкту Ольга Стефанишина зазначила, що прийняття цього законопроєкту очікують понад 2 млн українських пацієнтів, йдеться в повідомленні пресслужби парламентського Комітету.

Документ пропонує дозволити обмежений, прозорий і контрольований обіг канабісу в медичних і наукових цілях.

Разом з тим пропонується ввести посилений контроль за обігом канабісу, а саме:

  • ввести електронний реєстр всіх препаратів;
  • відпускати препарати тільки за електронним рецептом лікаря;
  • ввести ліцензування будь-якої діяльності, пов'язаної з обігом медичного канабісу;
  • ввести надійну дозвільну систему для впровадження такої діяльності;
  • звітувати і представляти інформацію контролюючим органам;
  • закріпити розподіл функцій і повноважень між контролюючими органами;
  • виконати конвенцію ООН, яка передбачає існування окремого уповноваженого у сфері поводження лікарських конопель.

За результатами обговорення депутати підтримали законопроєкт і рекомендували Верховній Раді прийняти його за основу. Альтернативний законопроєкт парламентарії відхилили.

Новини

analytics