У Раді підтримали легалізацію медичного канабісу
Комітет Верховної Ради з питань здоровʼя нації, медичної допомоги та медичного страхування схвалив прийняття законопроєкту № 5596 про регулювання обороту конопель в медичних цілях, повідомляє Ділова столиця.
Одна з авторів законопроєкту Ольга Стефанишина зазначила, що прийняття цього законопроєкту очікують понад 2 млн українських пацієнтів, йдеться в повідомленні пресслужби парламентського Комітету.
Документ пропонує дозволити обмежений, прозорий і контрольований обіг канабісу в медичних і наукових цілях.
Разом з тим пропонується ввести посилений контроль за обігом канабісу, а саме:
- ввести електронний реєстр всіх препаратів;
- відпускати препарати тільки за електронним рецептом лікаря;
- ввести ліцензування будь-якої діяльності, пов'язаної з обігом медичного канабісу;
- ввести надійну дозвільну систему для впровадження такої діяльності;
- звітувати і представляти інформацію контролюючим органам;
- закріпити розподіл функцій і повноважень між контролюючими органами;
- виконати конвенцію ООН, яка передбачає існування окремого уповноваженого у сфері поводження лікарських конопель.
За результатами обговорення депутати підтримали законопроєкт і рекомендували Верховній Раді прийняти його за основу. Альтернативний законопроєкт парламентарії відхилили.