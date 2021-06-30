Гватемала вимагає повернути гроші за недоставлений "Супутник V"

Влада Гватемали зажадали у Росії повернути аванс за недоставлені партії вакцини від коронавірусу «Супутник V, повідомляє RFI.

За даними гватемальської міністерстві охорони здоров'я, Москва обіцяла поставити 16 мільйонів доз препарату, а відправила тільки 150 тисяч.

Як розповіла міністр охорони здоров'я країни Амелія Флорес на прес-конференції, Гватемала заплатила Російському фонду прямих інвестицій, що займається поширенням вакцини, близько шести мільярдів рублів (614,5 млн Гватемальський Кецаль). 5,8 млрд з них тепер вимагають повернути, або ж поставити вакцину протягом 20 днів.

5 травня Росія поставила в Гватемалу першу партію препарату «Супутник V», яку урочисто зустріли в аеропорту. Як повідомляється на сайті МЗС Росії, представники місцевого міністерства охорони здоров'я сказали « особливі слова подяки » на адресу РФПИ, а Тимчасова повірена у справах Росії в Гватемалі назвала доставку вакцини перед святкуванням Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні « особливо символічною ». «Ми перемогли тоді, ми разом впораємося і зараз», - заявила дипломат Лариса Плачинда.

Раніше влада Гватемали вже піднімали питання доставки вакцини.