Вбивство Гандзюк: суд залишив під вартою Мангера та Левіна

Дніпровський районний суд Києва на два місяці продовжив дію запобіжних заходів екс-голові Херсонської облради Владиславу Мангеру та його пособнику Олексію Левіну, обвинуваченим у замовленні та організації нападу на активістку Катерину Гандзюк, повідомляє УНІАН.

Суд задовольнив клопотання прокурора про чергове продовження чинності запобіжних заходів обвинувачуваним у вигляді тримання під вартою. Таким чином, Мангер та Левін перебуватимуть під вартою до 28 серпня.

Катерина Гандзюк померла в київській лікарні 4 листопада 2018 року. За три місяці до цього в Херсоні невідомий хлюпнув їй в обличчя сірчаною кислотою, вона отримала хімічні опіки понад 30% тіла. У червні 2019 року було засуджено п’ятьох виконавців злочину.