У США конкурс краси виграла Трансгендерна жінка

27-річна американка Каталунья Енрікес увійшла в історію як перший трансгендер, який в переміг у конкурсі краси в США, повідомляє Страна.ua.

У минулому чоловік, а нині жінка завоювала титул міс Невади. Вона братиме участь у конкурсі "Міс США", який пройде в кінці цього року.

Енрікес назвали переможницею конкурсу в неділю в готелі-казино South Point в Лас-Вегасі. Вонао обійшла 21 конкурентку.

У березні Каталунья виграла конкурс "Міс Сільвер Стейт", який є попереднім етапом для "Міс Невади".

Вона починала свій шлях в індустрії краси у 2016 році як учасниця конкурсів трансгендерів. Тоді вона працювала моделлю.

Переможниця зізналася, що пройшла важкий шлях.

"Я боролася з фізичним і сексуальним насильством, з проблемами психічного здоров'я. У мене не було підтримки. Але я стала для багатьох першопроходцем", - сказала жінка.

Зараз Енрікес більше не займається моделінгом, а присвятила себе дизайну суконь. Вона шиє вбрання для конкурсів, а також веде агітацію за права ЛГБТ в соцмережах.