У столиці звільнили всіх працівників Комунальної служби перевезень

У Києві звільнений керівник Комунальної служби перевезень, а також повідомлено про звільнення у зв'язку з реорганізацією всіх працівників підприємства, заявив заступник голови КМДА Костянтин Усов, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Всім без винятку працівникам КСП повідомлено про звільнення у зв'язку з реорганізацією структури підприємства. Вони мають термін два місяці на пошук роботи. Є всі підстави вважати, що команда КСП, на жаль, довго працювала в інтересах окремої групи перевізників, а не киян" , - написав чиновник на своїй сторінці в Facebook в середу ввечері.

Він також повідомив, що ініціює позапланову аудиторську перевірку підприємства. Вона проаналізує фінансово-економічну діяльність служби за останні роки, законність рішень керівництва і виданих наказів.

Усов нагадав, що у 2020 Служба провела 224 позапланові перевірки за скаргами та зверненнями громадян та організацій, і при цьому було розірвано лише два договори з перевізниками. На його думку, такий низький показник реагування може свідчити про те, що окремі працівники служби могли отримувати неправомірну вигоду.

Він також згадав показову ситуацію, коли невідомі особи спробували фізично зірвати конкурс на визначення перевізників на міських автобусних маршрутах за новими стандартами, оскільки місто не допустило до нього дві третини учасників.