У Вірменії зафіксували зараження сибірською виразкою

У трьох громадян Вірменії діагностували сибірську виразку, заразилися жителі сусідніх сіл Ваневан і Торфаван Гегаркунікской області, повідомляє 360tv.

Два позитивних результати тесту отримали власники хворих тварин, третій хворий - їхній родич. Стан двох пацієнтів оцінюється як середньої тяжкості, один переносить хворобу в легкій формі, інформує місцевий МОЗ.

Всього Національний центр з контролю і профілактиці захворювань МОЗ перевірив сім жителів Ваневана і Торфавана після виявлення там сибірської виразки у тварин.

Фахівці взяли проби з чотирьох пасовищ поблизу селищ, збудників сибірської виразки на них не виявили. Поселення знаходяться неподалік від озера Севан, в 170 кілометрах на схід від Єревана.