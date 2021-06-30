У Польщі заявили, що Україна робить все для членства в НАТО
Заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Пшідач заявив, що вступ України в НАТО коли-небудь відбудеться. При цьому він додав, що Україна робить все можливе для цього, повідомляє РБК-Україна.
"Питання приєднання України до НАТО знаходиться на порядку з 1998 року. Одного разу це станеться. Україна робить все можливе, щоб домогтися необхідних цілей", - заявив Пшідач, польському виданню Gazeta Prawna.
Він також нагадав, що Європейський союз у 2016 році прийняв документ, який містить п'ять принципів відносин з Росією, і "виборчий" "діалог є лише одним з них". Серед цих принципів він згадав підтримку і моніторинг дотримання прав людини в Росії, а також підтримку мінських угод.
"Що ми бачимо останнім часом? Військова ескалація з боку Москви біля українських кордонів, агресивні дії в Криму, втручання в Білорусь, інформаційні атаки в Польщі. Це їх позитивна атмосфера для створення діалогу на високому рівні?", - підкреслив Пшідач.