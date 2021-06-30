У Польщі заявили, що Україна робить все для членства в НАТО

Заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Пшідач заявив, що вступ України в НАТО коли-небудь відбудеться. При цьому він додав, що Україна робить все можливе для цього, повідомляє РБК-Україна.

"Питання приєднання України до НАТО знаходиться на порядку з 1998 року. Одного разу це станеться. Україна робить все можливе, щоб домогтися необхідних цілей" , - заявив Пшідач, польському виданню Gazeta Prawna.

Він також нагадав, що Європейський союз у 2016 році прийняв документ, який містить п'ять принципів відносин з Росією, і "виборчий" "діалог є лише одним з них". Серед цих принципів він згадав підтримку і моніторинг дотримання прав людини в Росії, а також підтримку мінських угод.