Таїланд повернувся на локдаун через спалах коронавірусу

Влада Таїланду на тлі різкого зростання захворюваності на COVID-19 повертають карантинні обмеження. У Бангкоку знову закрилися на місяць всі ресторани, повідомляє Страна.ua.

Заклади працюють тільки на виніс і на доставку. Також зупинені будівництва, містечка будівельників на місяць закриті на повний карантин.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я України анонсували прибуття в країну в липні 2 021 майже 8 млн доз вакцин, з них понад 5 млн - CoronaVac.