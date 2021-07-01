У Британії народила дитину 11-річна дівчинка

У Великій Британії 11-річна дівчинка стала мамою. Вона народила здорову дитину на 31-му тижні вагітності, а її батьки до останнього не помічали, у якому стані знаходиться донька, повідомляє УНІАН.

За інформацією місцевого видання The Sun дівчинка завагітніла у віці десяти років і народила наприкінці червня. Сьогодні вона вважається наймолодшою мамою в країні. За словами лікарів, породілля і немовля почуваються добре, у них міцне здоров'я.

При цьому для батьків малолітньої мами її пологи стали справжнім шоком. Виявляється, вони навіть не помітили, що дівчинка була вагітною.

Лікарка Керол Купер прокоментувала виданню цей випадок. За її словами, середній вік статевого дозрівання у дівчаток – 11 років, хоча деколи це трапляється навіть у 8 років.

Вага впливає на багато гормонів, а оскільки діти в наш час важать більше, то пубертатний період у них починається раніше каже медик.

"Це наймолодша мама, про яку я чула. Пологи в такому віці дуже небезпечні. Дитина може з'явитися на світ дуже маленькою або можуть статися передчасні пологи, чи розвинутися інфекції" , – зазначила Купер.

Попередній наймолодшій мамі в Британії Трессі Міддлтон було 12 років, коли вона народила в 2006 році. А у 2014 році народилася дитина у 12-річної мами та 13-річного батька – це найнижчий сукупний вік британських батьків.