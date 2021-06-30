Трамп виявився серед найгірших президентів в історії США

Американські історики назвали Дональда Трампа одним з найгірших президентів країни за всю історію, особливо низьку оцінку отримали його моральні якості та адміністративні навички, свідчать дані дослідження, проведеного каналом C-SPAN, повідомляє РИА Новости.

Над рейтингом, який складається виданням в четверте з 2000 року, працювали 142 фахівці в галузі історії США. За підсумками останнього Трамп зайняв 41-е місце серед всіх 44 учасників рейтингу (президент Гровер Клівленд ставав президентом двічі та був 22-м і 24-м президентом США).

Першу трійку кращих президентів склали Авраам Лінкольн, Джордж Вашингтон і Франклін Рузвельт. Джон Кеннеді став восьмим, слідом за ним йде президент-республіканець Рональд Рейган, десятку кращих замикає 44-й президент Барак Обама. Демократ Білл Клінтон зайняв 19 позицію, Буш-старший - 21-у, президент Джордж Буш-молодший - 29-у, а республіканець Річард Ніксон - 31-у.

Підсумкове місце в рейтингу визначалося за сумою балів по десяти позиціях, в тому числі оцінку моральних якостей, лідерських та адміністративних здібностей і мистецтва зовнішньої політики. За оцінкою експертів, Трамп набрав 312 балів (для порівняння Обама - 664 бали). За деякими параметрами Трамп, який був 45-м президентом США, зайняв 32-е місце по дару переконання і 34-е в питаннях економіки, але при цьому залишився на останній позиції в таких якостях, як "мораль" і "адміністративні навички".