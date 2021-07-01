Археологи знайшли "зміїний посох", якому 4400 років

У Фінляндії археологи знайшли дерев'яний посох у вигляді змії в натуральну величину. Вік знахідки близько 4400 років. Вчені вважають, що посох використовувався в магічних ритуалах шамана кам'яного віку, повідомляє Обозреватель.

Посох був вирізаний із цілісного шматка дерева. Він має довжину 21 дюйм (більше ніж 53 см) і товщину близько дюйма (2,54 см) у найширшому місці, з чимось схожим на зміїну голову з відкритим ротом, передає NBC News﻿.

Знахідку зробили в шарі торфу приблизно за 75 миль на північний захід від Гельсінкі, на доісторичній заболоченій ділянці, яка, на думку археологів, була заселена людьми епохи неоліту (пізній кам'яний вік) 4-6 тисяч років тому.

Дерев'яний посох у вигляді змії. Джерело: NBC News

"Моя колега знайшла його в одному з наших окопів минулого літа... Я подумала, що вона жартує, але коли я побачила голову змії, мене охопило тремтіння. Особисто мені не подобаються живі змії, але після цього відкриття вони мені почали подобатися" , – розповіла археологиня з Університету Турку Сату Койвисто.

На думку вчених, цю палицю могли використовуватися в магічних ритуалах шаман і ті, хто спілкувався з духами так само, як "знахарі" традиційних індіанських переказів. Вважається, що стародавні народи цього регіону сповідували такі шаманські вірування, відповідно до яких природний світ був населений безліччю зазвичай невидимих надприродних духів або привидів.