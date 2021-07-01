"Слуга" розповів як в Україні можуть з'явиться бази НАТО

В Україні в разі вступу до НАТО або ж за умовами договору про співпрацю можуть з'явитися військові бази Альянсу. Дозвіл на це має надати Конституційний суд, повідомляє Обозреватель.

Про таку можливість висловився нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський в ефірі телеканалу "Україна 24", коли коментував невдоволення президента Росії Володимира Путіна щодо військових навчань у Чорному морі за участю країн Альянсу.

"Слуга" підкреслив: Україні, її територіальній цілісності та суверенітету загрожує саме Російська Федерація і її лідер, а не іноземні військові формування, які беруть участь у спільних військових навчаннях Sea Breeze-2021.

"Підтримка України з боку наших західних партнерів явно дратує Росію і явно йде на користь Україні" , – сказав політик.

Він вважає, що тези про те, що Конституція не дозволить розмістити на території країни військові бази інших держав – "від лукавого".

"Хочу нагадати тому ж пану Путіну, що в Конституції, наприклад, Литовської Республіки було аналогічне формулювання, як у Конституції України, що на території забороняється розташування іноземних військових баз" , – заявив народний обранець.

Він пояснив, що вказану норму розглянув литовський Конституційний суд і визначив: правило не поширюється на бази союзників.

У випадку з Україною ситуація може бути схожою, якщо країна вступить до Альянсу, вказав "слуга народу".

Він додав, що союзницькі бази НАТО стали б гарантією безпеки й територіальної цілісності України.

На питання, чи може Україна розмістити у себе іноземні військові бази, не будучи членом Альянсу, Веніславський відповів, що в будь-якому випадку це питання буде вирішувати КСУ. Старт процесу буде покладено, якщо хтось звернеться до суду за офіційним тлумаченням статті 17 Конституції. Саме вона забороняє розміщення іноземних військових баз на території країни.

"Будемо сподіватися, що судді Конституційного суду, які гіпотетично можуть розглядати це питання, будуть патріотами України і стануть насторожі національних інтересів і територіальної цілісності" , – сказав політик.