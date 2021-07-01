У Словаччині летючий автомобіль здійснив політ між аеропортами

У Словаччині, між аеропортами в Нітрі та Братиславі зробили перший 35-хвилинний переліт на летючому автомобілі, повідомляє Телеграф.

Гібридний автомобіль-літак AirCar оснащений двигуном BMW і працює на звичайному бензиновому паливі, передає BBC News.

Його творцем є професор Стефан Кляйн. За його словами, авто може пролетіти близько 600 миль (1000 км) на висоті 8 200 футів (2500 м) і на цей час налітало в повітрі 40 годин.

У даної моделі трансформація з автомобіля в літак займає 2 хвилини 15 секунд.