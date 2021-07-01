Знайдено "нульового пацієнта" епідемії чуми, який жив 5 тис. років тому

Вченим із Кільського університету в Німеччині вдалося ідентифікувати "нульового" пацієнта епідемії чуми. Це був чоловік, який помер більше ніж 5 тис. років тому в Латвії, повідомляє Обозреватель.

Відповідне дослідження було опубліковано в журналі Cell Reports﻿. Зазначається, що ця людина була похована разом із трьома іншими в неолітичному похованні на березі річки Салац, що впадає в Балтійське море. Він належав до групи мисливців-збирачів, які добували собі їжу з річки, зазначає ВВС﻿.

Вчені проаналізували знайдені кістки і зуби всіх чотирьох осіб і виявили, що чоловік років 20-ти був заражений древнім штамом чуми, викликаним бактерією Yersinia pestis.

Череп чоловіка, інфікованого чумою. Джерело: ВВС

"Найімовірніше, його вкусив гризун. Чоловік заразився первинною інфекцією Yersinia pestis і помер кілька днів по тому – можливо, через тиждень – від септичного шоку" , – сказав доктор Бен Краузе-Кіор, один з авторів дослідження.

Останкам присвоєно позначення RV 2039. Джерело: ВВС

"Наразі це найстаріша ідентифікована жертва чуми, яка у нас є" , – додав він.

Зазначається, що чума охопила Європу в 1300-х роках, знищивши майже половину населення. Пізніші хвилі продовжували завдавати регулярних ударів протягом кількох століть, забираючи мільйони життів.

Вчені зазначають, що вперше інфекція Y. pestis з'явилася близько 7000 років тому на початку неоліту. Тоді в Центральній Європі тільки починало розвиватися сільське господарство.

Дослідники вважають, що бактерія могла переходити від тварин до людей, не викликаючи великих спалахів, проте з часом вона адаптувалася до зараження людей і в підсумку перетворилася на форму, відому як бубонна чума, що поширювалася гризунами, блохами або зараженими тваринами і вирувала в середньовічній Європі.

На сьогодні ця хвороба все ще існує, але у разі раннього виявлення піддається лікуванню антибіотиками.

Нагадаємо, в період, коли у світі в самому розпалі була боротьба з коронавірусом, у 2020 році людей почала вражати і бубонна чума. Випадки зараження були зафіксовані в Монголії та Китаї, в регіонах ввели карантин й оголосили режим підвищеної епідеміологічної небезпеки. Останній випадок захворюваності на чуму в Україні було зафіксовано понад сто років тому в Одесі.

Чума – інфекційне захворювання, яке вражає деяких дрібних ссавців і бліх, що паразитують на них. Бубонна чума виникає внаслідок укусу інфікованої блохи. Збудник проникає в організм і рухається до найближчого лімфатичного вузла, де починає розмножуватися.

Вірус поширюється в умовах антисанітарії, а щоб від нього врятуватися, потрібно дотримуватися правил гігієни. Заразитися можна, не помивши руки після відвідування туалету, або проконтактувавши із зараженою твариною.