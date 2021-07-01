Вперше показано, як чорна діра пожирає нейтронну зірку
Астрономи Інституту гравітаційно-хвильової астрономії Бірмінгемського університету вперше в історії виявили гравітаційні хвилі від зіткнення чорної діри і нейтронної зірки. Таке явище спостерігалося два рази в січні 2020 року з різницею в 10 днів і в кожному випадку нейтронна зірка була, ймовірно, повністю поглинена чорною дірою, повідомляє Обозреватель.
Про це повідомляє Express із посиланням на дані дослідження, опублікованого в журналі Astrophysical Letters. Зазначається, що гравітаційні події було зафіксовано астрофізиками 5 і 15 січня 2020 року з допомогою мережі детекторів LIGO – Virgo для спостереження за гравітаційно-хвильовими сигналами. Вони отримали назви GW200105 і GW200115.
Ці події можна назвати безпрецедентними, оскільки астрономи довгий час шукали нейтронні зірки навколо чорних дір у Чумацькому Шляху, але не знаходили. Злиття, про які йдеться, виявили за межами нашої Галактики.
Ці відкриття допоможуть вченим краще зрозуміти, як формуються ці подвійні системи – пара чорної діри і нейтронної зірки.
"Гравітаційно-хвильова астрономія досягла ще однієї віхи", – сказала докторка Патріція Шмідт.
Раніше вчені реєстрували тільки наслідки злиття чорної діри з іншою чорною дірою або нейтронної зірки з іншою нейтронною зіркою. Подібно до каменя, кинутого в ставок, зіткнення зіркових тіл випускають гравітаційні хвилі, що поширюються в космос на неймовірні відстані тканиною простору-часу – явище, передбачене Альбертом Ейнштейном в 1916 році. Однак до кінця 2015 року існування гравітаційних хвиль не було підтверджено.
"Це перший раз, коли вчені спостерігають за подібною подією, і це показує, чому продовження фінансування цього дослідження має життєво важливе значення для поліпшення нашого розуміння Всесвіту", – наголосив професор Грехем Блер.