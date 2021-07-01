Вперше показано, як чорна діра пожирає нейтронну зірку

Астрономи Інституту гравітаційно-хвильової астрономії Бірмінгемського університету вперше в історії виявили гравітаційні хвилі від зіткнення чорної діри і нейтронної зірки. Таке явище спостерігалося два рази в січні 2020 року з різницею в 10 днів і в кожному випадку нейтронна зірка була, ймовірно, повністю поглинена чорною дірою, повідомляє Обозреватель.

Про це повідомляє Express﻿ із посиланням на дані дослідження, опублікованого в журналі Astrophysical Letters﻿. Зазначається, що гравітаційні події було зафіксовано астрофізиками 5 і 15 січня 2020 року з допомогою мережі детекторів LIGO – Virgo для спостереження за гравітаційно-хвильовими сигналами. Вони отримали назви GW200105 і GW200115.

Ці події можна назвати безпрецедентними, оскільки астрономи довгий час шукали нейтронні зірки навколо чорних дір у Чумацькому Шляху, але не знаходили. Злиття, про які йдеться, виявили за межами нашої Галактики.

Подвійна чорна діра і нейтронна зірка створюють гравітаційні хвилі. Джерело: Університет Суінберна

Ці відкриття допоможуть вченим краще зрозуміти, як формуються ці подвійні системи – пара чорної діри і нейтронної зірки.

"Гравітаційно-хвильова астрономія досягла ще однієї віхи" , – сказала докторка Патріція Шмідт.

Астрономи показали наслідки злиття чорної діри і нейтронної зірки. Джерело: Скриншот відео

Раніше вчені реєстрували тільки наслідки злиття чорної діри з іншою чорною дірою або нейтронної зірки з іншою нейтронною зіркою. Подібно до каменя, кинутого в ставок, зіткнення зіркових тіл випускають гравітаційні хвилі, що поширюються в космос на неймовірні відстані тканиною простору-часу – явище, передбачене Альбертом Ейнштейном в 1916 році. Однак до кінця 2015 року існування гравітаційних хвиль не було підтверджено.

Вчені показали гравітаційні хвилі від зіткнення чорної діри й нейтронної зірки. Джерело: Скриншот відео

Таке явище спостерігалося два рази в січні 2020 року. Джерело: Скриншот відео