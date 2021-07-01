Екс-начальницю міграційної служби судитимуть за махінації

До суду направлено обвинувальний висновок у відношенні колишньої першої заступниці голови міграційної служби України (ДМС) за прохання надати та одержання службовою особою неправомірної вигоди, повідомляє Интерфакс-Украина.

"30 червня 2021 прокурорами САП за матеріалами досудового розслідування детективів НАБУ направлено до суду обвинувальний акт за обвинуваченням колишньої першої заступника голови Державної міграційної служби України в проханні надати та отримати неправомірну вигоду" , - сказано в повідомленні на сайті Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в середу.

Дії колишньої чиновниці кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.368 (прохання надати і одержання службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе, вчинення посадовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням службового становища) КК України.

1 грудня 2020 прокурорами САП прийнято рішення про відкриття матеріалів слідства стороні захисту. На сьогодні досудове розслідування у справі закінчено, обвинувальний акт спрямований до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.