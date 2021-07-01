Названо популярні схеми обману покупців на касі

Під час розрахунку готівкою в супермаркеті, на АЗС або ще десь покупець може зіткнутися з елементами обману. Зокрема, йому можуть не додати здачі дрібними грошима, повідомляє Обозреватель.

Про це розповів виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов. Є безліч інших схем обману покупців, при цьому вигоду отримує не касир або продавець, а торгова точка.

"Вам можуть недодати 50 копійок, 70 копійок, залежно від того, як ви поводитеся. Якщо ви почнете щось питати, вони вам додадуть" , – уточнив експерт.

При цьому він наголосив: "Якщо у касира нічим дати здачу, він повинен видати її вам у плюс, а не собі в плюс, як вони це роблять. Кабінет міністрів видав постанову про те, що все, що до 5 копійок, залишається в касі супермаркету. Якщо вам на здачу повинні видати 6 копійок, вони повинні видати 10 копійок. Але вони ж недодають набагато більше".

З метою обману супермаркет навмисно може не завозити дрібні гроші на каси. Хоча "це прямий обов'язок власника".

"Так вони отримують прибуток у касі наприкінці дня і фіксують його як додатковий прибуток, але за документами ніяк не фіксують", – пояснив він.

Ще одна поширена схема така: в торговому залі оголошується про акцію на певний товар, але на касі покупець дізнається, що такої акції немає.

Використовується і така схема, за якої товари з уцінкою продають як товари без уцінки.

"Чомусь пробивається штрих-код ціни, але не пробивається штрих-код уцінки, і ви платите за нього повну вартість" , – розповів Несміянов.

"Є ще одна хитра схема: вам дають здачу і дивляться, бачите ви її чи ні. Ви дали 500 гривень, а вам рахують здачу так, нібито ви дали 200" , – додав він.

За словами експерта, одного разу він був свідком випадку, коли дівчині, яка купувала 1 пару шкарпеток, на касі пробили 23 пари.

Несміянов поділився рекомендаціями про те, що варто робити в разі подібного обману.

"Кличте адміністратора і питайте, на підставі чого в касі сталася така історія. Пропонуйте два шляхи вирішення проблеми: викликаємо поліцію або просто повертаємо гроші".

Якщо адміністрація відмовляється відшкодовувати збиток, поліція фіксує факт обрахунку на касі.