У Каннах покажуть два фільми від України

На 74-му міжнародному кінофестивалі в Каннах покажуть два фільми від України. Про це проінформувало Державне агентство з питань кіно, повідомляє Ліга.net.

Як наголошується, в програмі "Тиждень критики" буде представлений ігровий фільм режисера і сценариста Елі Граппе "Ольга", знятий за участю української кінокомпанії Pronto Film, а також французької Cinéma Defacto і швейцарської Point Prod.

За сюжетом картини, 15-річна гімнастка розривається між Швейцарією, де вона тренується до чемпіонату Європи в рамках підготовки до Олімпійських ігор, і Україна, де її мати-журналістка веде репортажі про Євромайдан.

У програмі Спеціальних показів бере участь документальний проєкт меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" і режисера Сергія Лозниці "Бабин Яр. Контекст" виробництва ATOMS & VOID.

Фільм складається з понад 20 епізодів, які змонтовані з архівних матеріалів, знятих в період з 1941-го по 1966 рік, коли був організований перший архітектурний конкурс на проєкт меморіалу в Бабиному Яру.

Кожен епізод являє собою закінчений сюжет, прямо або побічно пов'язаний з трагедією Бабиного Яру.

74-й Каннський міжнародний кінофестиваль пройде з 6 по 17 липня 2021 року. Журі основного конкурсу очолить американський режисер Спайк Лі.